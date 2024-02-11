الدورة الإفريقية المفتوحة للجيدو.. رضا لعمري ومحمد المهدي يتوجان بالذهب

أهدا المصارعان رضا لعمري ومحمد المهدي، الجيدو الجزائري، ميداليتان ذهبيتان في الدورة الإفريقية المفتوحة، الجارية بتونس.

وتوج لعمري بالذهب، بعد إطاحته مساء اليوم الأحد بنظيره الفرنسي غودي فلورون، في نهائي وزن أقل من 100 كيلوغرام رجال.

بينما أهدى زميله المهدي، الجزائر ميدالية ذهبية أخرى، بعد فوزه في النزال النهائي مساء اليوم الأحد، الفوز على البيلاروسي خوخارينكا ياخور، في نهائي وزن أكثر من 100 كلغ رجال.