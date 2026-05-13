الدورة الثالثة للمشاورات الجزائرية- السلوفاكية تبحث آفاق التعاون

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم، مناصفة مع كاتب الدولة لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفاكيا، مارك استوك، أشغال الدورة الثالثة للمشاورات السياسية الجزائرية-السلوفاكية.

وحسب بيان للوزارة، أشاد الطرفان بالتقدم المحرز منذ انعقاد الدورة السابقة من هذه الآلية.

واستعرضا واقع التعاون بين البلدين وسبل الدفع به إلى آفاق أرحب، لا سيما في مجالات الطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والسياحة والاستثمار، تحضيرا للاستحقاقات الثنائية المرتقبة.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول أهم المستجدات المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية الراهنة التي تتصدر اهتمامات البلدين، لا سيما تطور الأوضاع في الشرق الأوسط والصحراء الغربية ومنطقة الساحل.