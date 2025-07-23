الدورة الخامسة للقمة الجزائرية-الإيطالية: توقيع 4 اتفاقيات استراتيجية في مجالات صناعية متنوعة

تم التوقيع صبيحة اليوم على مجموعة من الاتفاقيات ذات البعد الصناعي الاستراتيجي، تعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا. وجرى ذلك بحضور الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات المعنية.

ويأتي هذا في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الجمهورية الإيطالية، بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية رفيعة المستوى.

وحسب بيان وزارة الصناعة، فقد تم توقيع أربع اتفاقيات صناعية كبرى بين مجموعات عمومية تحت وصاية وزارة الصناعة، وشركة جزائرية ناشئة مبتكرة، وعدد من الشركات الإيطالية، تغطي مجالات صناعية حيوية ومتنوعة:

1️⃣ SNS - Danieli: اتفاق إطار لتوريد معدات إضافية، وإنجاز الأشغال الهندسية، والتركيب والتشغيل لمصنع درفلة جديد بمجمّع سيدار الحجار، بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ألف طن من قضبان التسليح.

2️⃣ GETEX – Organzotto: إنتاج أسمدة عضوية انطلاقاً من نفايات الجلود، موجهة بالكامل للتصدير عبر الشريك الإيطالي.

3️⃣ FIAT – SIGGIT / مجمع ACS / مجمع MADAR:

شراكة تهدف إلى تعزيز إدماج المناولة الصناعية في قطاع السيارات، من خلال تصنيع محلي لأجزاء بلاستيكية، على غرار ألواح الأبواب ولوحة القيادة، موجهة لنموذجَي Fiat Panda Grande وFiat Doblo.

4️⃣ IDENET (شركة ناشئة مبتكرة): مشروع لإنتاج الحُزَم والكابلات الكهربائية الموجهة لصناعة السيارات.

وتشكل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الصناعي الجزائري-الإيطالي، كما تعكس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة في بناء شراكات مستدامة ذات قيمة مضافة عالية.