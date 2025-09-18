الدورة الرابعة لاجتماع اللجنة المختلطة الاقتصادية .. وزير الفلاحة يستقبل السفير المجري

استقبل أمس ياسين المهدي وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري، سفير جمهورية المجّر بالجزائر، غابور ليفينتي شاركا.

وحسب بيان للوزارة فقد تطرق الطرفان إلى التحضيرات الخاصة بعقد الدورة الرابعة لاجتماع اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية-المجرية شهر ديسمبر القادم بالجزائر، التي تعد فرصة لدفع علاقات الشراكة و التعاون بين البلدين، و احتكاك رجال الأعمال لإقامة مشاريع استثمارية حسب مبدئ رابح رابح.

و في هذا السياق، اتفق الطرفان على تفعيل و تحيين عدة اتفاقيات تعاون و شراكة تم ابرامها بين البلدين سابقا، خلال الإجتماع القادم للجنة المختلطة، و اقتراح برامج جديدة للتعاون لاسيما في مجال ترقية الابتكار ، تربية المائيات، الغابات، البحث العلمي و غيرها من الميادين ذات الاهتمام المشترك.