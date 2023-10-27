الدورة الـ11 للجنة الحكومية الجزائرية-الروسية للتعاون.. الإمضاء على عدة اتفاقيات

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، اليوم، بالعاصمة الروسية موسكو، على اختتام أشغال الدورة الـ11 للجنة الحكومية الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني.

والتي توجت بالإمضاء على عدة اتفاقيات، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وعبر الوزير هني عن خالص شكره للحكومة الروسية على نجاح أشغال الدورة والتي تمت في أجواء الصداقة و التعاون، يضيف ذات البيان.

وأتاحت هذه الدورة للطرفين الفرصة لإجراء تقييم شامل لمختلف جوانب التعاون الثنائي بما يعكسالحرص على تحقيق الاستفادة القصوى التي توفرها امكانات التكامل بين البلدين الصديقين في عدة مجالات من خلال تطابق الرؤى والتصورات بخصوص المسائل التي تم تناولها خلال اللقاءات و التي توجت بالإمضاء على عدة اتفاقيات ومحضر اللجنة والذي يعتبر وثيقة مهمة تشكل في حد ذاتها خارطة طريق للفترة المقبلة.

وفي هذا الإطار، دعا ا الوزير خلال اختتام اشغال الدورة الى مواصلة العمل من أجل التوقيع على الاتفاقيات التي لم يتم التوقيع عليها، خلال المواعيد الثنائية المقبلة.

كما حث الوزير هني وفدي البلدين و وممثلي المؤسسات و المتعاملين الاقتصاديين في القطاعين العام و الخاص على وضع كل التوصيات المشتركة حيز التنفيذ من أجل فتح آفاق جديدة لتعاون طموح و مثمر’.

وأفاد وزير الفلاحة و التنمية الريفية انه سيتم عبر القنوات الديبلوماسية تحديد موعد انعقاد أشغال الدورة الـ12 للجنة الحكومية الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي.