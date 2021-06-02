الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي: الجزائر تشارك في الإجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية

شارك رابح مخازني، مدير علاقات العمل بوزارة العمل، أمس الثلاثاء في أشغال الإجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية. ممثلا لوزير العمل والتشغيل الهاشمي جعبوب، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وحسب بيان للوزارة، فإن الإجتماع يهدف إلى دعم وتنسيق التعاون بين الوفود العربية ثلاثي التشكيلة “حكومات – أرباب العمل – نقابات”. والمشاركة في الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي. لإيجاد توافق ورؤية عربية مشتركة حول الموضوعات التي تدخل ضمن إهتمامات وأولويات وإحتياجات المنطقة.

وأكد رابح مخازني في كلمة ألقاها نيابة عن الوزير، دعم الجزائر اللامشروط للقضية الفلسطينية العادلة. مذكرا بالآثار السلبية للعدوان الإسرائيلي الأخير على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للعمال الفلسطينيين. كما دافع عن حقوق العمال الفلسطينيين وتمكينهم من العمل في ظروف لائقة ومقبولة في إطار اللوائح والمعاهدات والاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع التنسيقي الأول، مناقشة عدة بنود، منها تنفيذ برامج التعاون الإنمائي لمصلحة فلسطين والأراضي العربية المحتلة ورئاسة المجموعة العربية خلال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي. وتشكيل لجنتي التنسيق والصياغة. وكذا دعم الدول العربية المترشحة في انتخابات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.