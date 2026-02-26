الدورة 53 للترقية: نتائج جديدة بعد مراجعة الطعون

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس عن نتائج الدورة الثالثة والخمسون للترقية لرتبة أستاذ. وذلك بعد دراسة الطعون المقدمة من الأساتذة المتقدمين للترقية.

وأكدت الوزارة أن هذه الدورة شملت فحص ومراجعة شاملة لجميع الملفات. مع مراعاة الشروط العلمية والإدارية للترقية، بما يضمن عدالة الإجراءات وشفافية النتائج.

وتدعو وزارة التعليم العالي كافة الأساتذة المعنيين بالنتائج إلى الاطلاع على القائمة النهائية. عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وتأتي هذه النتائج في إطار حرص الوزارة على تطوير الموارد البشرية الأكاديمية وتحفيز الأساتذة. على تحسين مستواهم العلمي، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم والبحث العلمي في الجامعات الجزائرية.