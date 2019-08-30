الدوري الأوروبي .. بن سبعيني وبودبوز في مجموعتين متوزانتين

أوقعت قرعة الدور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مواجهات في المتناول لرامي بن سبعيني ومواطنه رياض بودبوز.

ووقع بن سبعيني الوافد الجديد لنادي بوروسيا مونشنغلادباغ الألماني في المجموعة العاشرة في مواجهة روما الإيطالي، باشاك شهير التركي، وفولسبورغ النمساوي.

في حين جاء بودبوز رفقة ناديه سانت إيتيان في المجموعة التاسعة اين سيقابل كل من فولفسبورغ الألماني، جينك البلجيكي، وأوليكساندريا الأوكراني

وستلعب مباريات ذهاب هذا الدور يوم 19 سبتمبر المقبل، لتنتهي يوم 12 ديسمبر القادم، لتُجرى بعدها بـ4 أيام قرعة دور الـ32 بمدينة نيون السويسرية.