الدوري الأوروبي.. فياريال يضرب موعدا للشياطين الحمر في النهائي

ضرب فريق فياريال الإسباني موعدا لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في نهائي مُنافسة كأس الدوري الأوروبي.

فريق الغواصات الصفراء بلغ النهائي بعد تعادله دون أهداف ضد أرسنال الإنجليزي في لقاء العودة من الدور نصف النهائي الذي جرى بملعب “الإمارات” بالعاصمة الانجليزية لندن.

واستفاد الفريق الأصفر من فوزه ذهابا بملعب “المادريغال” بإسبانيا بهدفين لهدف وحيد ليُلاقي اليونايتد المتأهل على حساب روما الإيطالي.

الشياطين الحمر فازوا ذهابا بملعب أولترافورد بسداسية مقابل هدفين بينما انهزموا سهرة اليوم الخميس في لقاء العودة بملعب الأولمبيكو بثلاثية لهدفين.

وسيُلعب النهائي المُرتقب يوم الأربعاء ال26 ماي المقبل بإستاد غيدانسك ببولندا.