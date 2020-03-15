الدوري الإسباني يسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

سُجلت اليوم الأحد، أول إصابة بفيروس كورونا، لدى لاعبي الدوري الإسباني، ويتعلق الأمر بالأرجنتيني إزيكيل غراي، بمدافع نادي فالنسيا.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن التحاليل التي خضع لها إزيكيل غراي، ظهرت إيجابية، لتؤكد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن مدافع نادي فالنسيا، عبر حسابه الخاص على “انستغرام”، عن ثبوت إصابته بالفيروس، موضحا أنه حاليا في حالة جيدة، لكن عليه التواجد في الحجر الصحي”.

وأوضحت صحيفة “ماركا”، أن إدارة نادي فالنسيا ستُخضع جميع لاعبيها وطاقم الفريق للفحوصات، مع اخضاعهم للعزل الصحي، إلى غاية التأكد من حالتهم الصحية.