الدوري الإنجليزي يُغري “براهيمي”

كشفت صحيفة “أجوغو” البرتغالية، أن إدارة “وست هام” تريد وبشدة التعاقد مع “ياسين براهيمي” نجم “بورتو”.

حيث أن اللاعب سيكون حر من أي إلتزام مع نهاية الموسم وبالتالي فإن انضمامه لنادي “الهامرز” لن يكون مشكلة بالنسبة للنادي الإنجليزي.

حيث أكدت ذات المصادر أن الدوري الانجليزي أكثر ما يستهوي النجم الجزائري، الذي وصل إلى مرحلة أراد فيها التغيير ويريد اللعب في بطولة أخرى.

براهيمي الذي لعب في الدوري الفرنسي، الاسباني والبرتغالي، يريد خوض تجربة جديدة وكل الأمور تشير إلى إمكانية لعبه في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.