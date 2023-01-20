الدوري الإيطالي.. المدعي العام يطلب خصم 15 نقطة من جوفنتوس

طلب المدعي العام بالاتحاد الايطالي لكرة القدم، خصم 15 نقطة كاملة من رصيد نادي جوفنتوس في الدوري الايطالي للموسم الحالي.

وذلك بسبب “قضية التربح”، وانتهاكات كسب رأس المال للنادي والفساد الذي كانت وراءه الإدارة السابقة لليوفي.

وسيكون بإمكان السيدة العجوز تقديم استئناف ضد القرار ومحاولة تقليل عدد النقاط المخصومة أو رفع العقوبة نهائيا.

وبعد هاته العقوبة سيُصبح اليوفي في المركز العاشر في الدوري الإيطالي بـ22 نقطة بعد أن كان يملك 37 نقطة.