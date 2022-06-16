الدوري الانجليزي.. السيتي يواجه ويستهام في افتتاح الموسم الجديد

كشف الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس عن جدول مباريات الموسم الجديد من الدوري الانجليزي الممتاز 2022/2023.

حيث أسفر الجدول عن مواجهة مانشستر سيتي بطل الموسم المُنقضي لمُضيفه ويستهام يونايتد في الجولة الأولى.

كما تُقام هاته المواجهة بملعب لندن الأولمبي يوم 07 أوت المُقبل بداية من الساعة 16:30 بتوقيت غرينيتش.

وبهذا سيلتقي قائد الخضر، رياض محرز، بمواطنه،سعيد بن رحمة، في أول جولة من الموسم الجديد.