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الدوري الجزائري الـ55 عالميا..الخامس إفريقيا والسادس عربيا

الرياضة
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الدوري الجزائري الـ55 عالميا..الخامس إفريقيا والسادس عربيا
بقلم إسماعيل عشاش

إحتل الدوري الجزائري المركز الـ55 عالميا في ترتيب أحسن البطولات والذي يُعده الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم كل سنة.

وتواجدت الجزائر بالصف الخامس على الساحة الإفريقية، بعد تونس “24 عالميا”، مصر “32 عالميا” والسودان “36 عالميا” والمغرب “44 عالميا”.

وإكتفت “دوري موبيليس للمُحترفين” بالمركز السادس عربيا، وهو مايؤكد بأن المُستوى لايزال مُتوسطا، حتى لانقول ضعيفا في الرابطة المُحترفة الأولى.

يُذكر بأن الترتيب المُحصل عليه من طرف الجزائر يُمثل قفزة نوعية، مُقارنة بالصف الـ66 الذي تواجدت فيه ماقبل الماضية 2016.

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