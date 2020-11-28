الدوري الجزائري.. مقصلة المدربين تحصد ضحيتها الثانية بعد جولة واحدة!

أقالت إدارة شبيبة القبائل المدرب التونسي يامن الزلفاني اليوم السبت بعد التعادل المخيب في الجولة الأولى أمام أهلي برج بوعريريج.

وتم إقالة المدرب التونسي بعد فشله في الحصول على شهادة تدريب كاف أ، والتي تسمح له بقيادة الفريق من دكة البدلاء.

وإضطر المدرب التونسي لقيادة فريق شبيبة القبائل يوم أمس من المدرجات بعد حرمانه من إجازة المدرب.

ويعد المدرب يامن الزلفاني الضحية الثانية لمقصلة إقالة المدربين، بعدما اقال فريق إتحاد العاصمة المدرب الفرنسي فرانسوا سيكوليني بعد الهزيمة في كاس السوبر أمام شباب بلوزداد.