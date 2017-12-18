أصبح الدوري السعودي الوجهة الجديدة للاعبين الجزائريين وحتى المدربين، فاللعب في السعودية يغري اللاعبين سواءً بسبب العرض المادي وحتى من الجانب الديني.

فكل من دوخة، بلعمري، بن يطو وحتى اللاعب السابق لإتحاد العاصمة أندريا يلعبون في الدوري السعودي.

وبالنسبة للمدربين، فالمدرب السابق لنصر حسين داي نغيز، يدرب حاليا نادي “أحد” السعودي، وقبله كان مضوي مدربا لنادي الوحدة موسم 2015/2016.

وسينضم نصر الدين خوالد لاعب سوسطارة السابق إلى نادي “أحد” في الميركاتو الشتوي، بعدما غادر إتحاد العاصمة.

وحسب آخر الأخبار، فإنّ الحارس زماموش هو الآخر سينضم للدوري السعودي، حيث تلقى عرضا مغريا من طرف نادي الاتفاق.

وقبل سنوات قليلة كان الدوري القطري وقبله الدوري التونسي يستقطب اللاعبين الجزائري، والآن تحوّل اهتمامهم إلى اللعب في السعودية