الدوري السعودي يُنقذ بودبوز من شبح البطالة !

يتجه اللاعب الدولي الجزائري، رياض بودبوز، للخروج من شبح البطالة من بوابة الدوري السعودي.

حيث كشفت بعض المصادر اليوم الأربعاء أن صانع الألعاب الجزائري سيلتحق بأحد الفرق السعودية.

كما أضاف ذات المصدر أن صاحب الرجل اليُسرى سيمضي على عقده الجديد خلال الساعات القليلة القادمة دون ذكر اسم الفريق.

ويُذكر أن بودبوز حر من أي التزام بعد نهاية عقده مع سانت إيتيان الفرنسي الذي سقط إلى الليغ 2 بنهاية الموسم الماضي.