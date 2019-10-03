“الدوري الفرنسي” يحتفل بتألق “سليماني”

أطلق الحساب الرسمي للدوري الفرنسي مسابقة خاصة من أجل الفوز بقميص النجم الدولي الجزائري لفريق موناكو الفرنسي “إسلام سليماني”.

ونشر الحساب الرسمي لليغ 1 على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمسية اليوم الخميس تفاصيل المشاركة في المسابقة.

وأكد الحساب في تغريدته أن هذه المسابقة تأتي للإحتفال بالبداية المذهلة لإسلام سليماني في الدوري الفرنسي.

هذا وستكون عملية سحب القرعة لمعرفة الفائز بقميص السوبر سليم ممضي من طرفه شخصيا يوم الثلاثاء 08 أكتوبر.