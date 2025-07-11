الدوري الماسي.. تريكي يحقق وصافة الوثب الثلاثي بأفضل أرقامه هذا الموسم

تألق العداء الجزائري محمد الطاهر ياسر تريكي، اليوم الجمعة، بعد أن حقق المركز الثاني في منافسات الوثب الثلاثي، ضمن جولة موناكو للدوري الماسي لألعاب القوى.

وسجّل تريكي قفزة مميزة بلغت 17.23 مترًا، ليُحقق بذلك أفضل رقم شخصي له هذا الموسم (SB)، مؤكّدًا استعادته للياقته ومستواه العالي في أحد أقوى الملتقيات العالمية.

وجاء هذا الإنجاز في منافسة شهدت حضورًا نخبوياً لأبرز الأسماء العالمية في اختصاص الوثب الثلاثي، حيث أبان تريكي عن تركيز كبير وثقة واضحة في محاولاته، ما مكّنه من اعتلاء منصة التتويج ورفع الراية الجزائرية عاليًا في سماء موناكو.

ويأتي هذا الأداء المبهر ليعزز من حظوظ البطل الجزائري في المواعيد الكبرى المقبلة، وفي مقدّمتها بطولة العالم لألعاب القوى، حيث يُعد تريكي أحد أبرز الأوراق الرابحة للجزائر في منافسات القفز.