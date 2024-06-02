الدوري الماسي.. سجاتي يحقق أفضل نتيجة عالمية في سباق 800 متر

تألق العداء الجزائري جمال سجاتي، اليوم الأحد، في بطولة الدوري الماسي، الجارية فاعالياتها حاليا بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

ونجح البطل الجزائري، سجاتي، في الظفر بالمركز الأول، في سباق 800 متر، محققا توقيت قدره 1د، 43ثا، و23ج/م.

ويعتبر هذا التوقيت الذي حققه البطل الجزائري، في سباق 800 متر، هو الأفضل عالميا، في هذه السنة الجارية.

وبهذه المناسبة، هنأت اللجنة الرياضية الاولمبية الجزائرية، عبر صفحتها الرسمية، العداء جمال سجاتي، على هذا الإنجاز.