الدوري الأوروبي.. بوداوي يُقنع في مواجهة روما رغم الخسارة

شارك الدولي الجزائري هشام بوداوي، أساسياً مع ناديه نيس الفرنسي في المواجهة التي جمعته بنادي روما الإيطالي.

وانتهت بفوز الفريق الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وقدم بوداوي، أداءً جيدًا على مدار الدقائق التي لعبها، قبل أن يغادر أرضية الميدان في الدقيقة 62 من اللقاء.

إذ ظهر بانضباط تكتيكي في وسط الميدان، وساهم في بعض التحولات الهجومية لفريقه.

ورغم خسارة النادي الفرنسي، منح موقع “سوفا سكور” بوداوي تنقيطًا متوسطًا بلغ 6.8 من 10، ما يعكس مردوده الإيجابي في اللقاء.

وتعَدُّ هذه المشاركة استمرارًا لحضور بوداوي المنتظم مع نيس في المسابقات الأوروبية، في انتظار تثديمه أداء أقوى خلال المباريات القادمة.