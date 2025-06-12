الدوري الماسي: تريكي يحلّ خامسا في الوثب الثلاثي

سجل البطل الجزائري ياسر تريكي، مشاركةً مشرفةً في منافاسات الوثب الثلاثي، ضمن جولة أوسلو في النرويج، من الدوري الماسي لألعاب القوى.

وحلّ ياسر تريكي في المركز الخامس بتحقيقه قفزة بلغت 16.73 متراً.

ونجح تريكي في تقديم أداء جيد بين صفوة الرياضيين العالميين في هذا التخصص، مؤكّدًا جاهزيته للمواعيد الكبرى المقبلة. وعلى رأسها بطولة إفريقيا والألعاب الأولمبية باريس، رغم المنافسة القوية التي شهدها النهائي.

وكانت جولة أوسلو قد شهدت مشاركة نخبة من أبطال العالم في مختلف المنافسات. وسط حضور جماهيري لافت وأجواء مثالية لمنافسات ألعاب القوى.