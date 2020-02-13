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الدور الـ16 من كأس الجمهورية.. القمة بين الوفاق والسي أس سي

الرياضة
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الدور الـ16 من كأس الجمهورية.. القمة بين الوفاق والسي أس سي
بقلم يونس رزيق

تستأنف اليوم الخميس، مباريات كأس الجمهورية بخمس مباريات من الدور 16، ومواجهتين مؤجلتين من دور الـ32. وتأتي مباراة القمة بين وفاق سطيف وضيفه شباب قسنطينة، على رأس قائمة مواجهات الدور الـ16.

في حين يستقبل نادي جمعية عين مليلة أهلي البرج في مباراة ستكون مثيرة بين الطرفين ومفتوحة على جميع الإحتمالات خصوصا في هذا الدور من مسابقة الكأس.

أما نادي شباب بلوزداد فسيحل ضيفا ثقيلا على اتحاد بسكرة، بينما سيكون نادي مولودية وهران، على موعد مع مواجهة صعبة أمام وداد بوفاريك الذي حقق المفاجأة وأقصى مولودية الجزائر. وفي لقاء آخر يستقبل اتحاد بلعباس نظيره اتحاد عنابة، وأمل بوسعادة يستضيف أمل الأربعاء.


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