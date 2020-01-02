الدور الـ16 من كأس الجمهورية.. مفاجآت منتظرة والفرجة مضمونة

تعود عجلة كأس الجمهورية أمسية اليوم الخميس للدوران في إطار الدور الـ16 الذي سيشهد مباريات مثيرة بين العديد من الأندية الطامحة للذهاب بعيدا في هذه المنافسة.

ويطمع فريق أولمبي الشلف لمواصلة إنتصاراته في منافسة الكأس عندما يستضيف ظهيرة اليوم الخميس إتحاد بومدفع بملعب بومزراق.

فيما سيكون إتحاد بلعباس ضيفا ثقيلا على شباب المشرية، حيث يطمح أشبال المدرب عبد القادر يعيش لمواصلة الإستفاقة المسجلة في منافسة البطولة.

في مواجهة أخرى يستقبل إتحاد عنابة شباب حي موسى في مواجهة متكافئة سيكون فيها الطموح كبيرا بالنسبة للفريقين من إجل اقتناص التأهل والوصول الى الدور المقبل، وهو ما يجعل الإثارة حاضرة في هذه المباراة.

برنامج الخميس 02 جانفي 2020

أولمبي الشلف – إتحاد بومدفع 14:00

شباب المشرية – إتحاد بلعباس 14:00

إتحاد عنابة – شباب حي موسى 15:00

مولودية وهران – أمل غريس 17:00