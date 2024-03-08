الدور 16 لكأس الجزائر.. الشلف أمام بسكرة وبارادو تواجه الحمراوة

تُلعب اليوم الجمعة، فعاليات الجزء الأول لمنافسة الدور السادس عشر لكأس الجزائر، بإجراء ست مواجهات.

وسيستقبل نادي مثالية تيغنيف منافسه ترجي مستغانم بداية من الساعة 14.30، بملعب حساين زرقوق لكحل.

فيما سيواجه أولمبي شلف، على أرضية ميدان ملعب بومزراق، ضيفه إتحاد بسكرة، بداية من الساعة 15.00 مساء.

وسيستقبل نصر حسين داي بملعب 20 أوت، منافسه مولودية قسنطينة، بداية من الساعة 15.00 مساء.

كما سيستقبل نادي أتلتيك بارادو، ضيفه مولودية وهران، بملعب الدار البيضاء، بداية من الساعة 15.00 مساء.

فيما سيواجه اتحاد خنشلة على أرضية ميدان حمام عمار، ضيفه غالي معسكر، بداية من الساعة 15.00 مساء.

وسيستقبل إتحاد العاصمة، ضيفه مستقبل الرويسات، بملعب 5 جويلية الأولمبي، بداية من الساعة 18.00 مساء.