الدوفيز ينهار.. 1 أورو بـ 190 دينار

سجلت قيمة العملة الصعبة وبالأخص الأورو والدولار الأمريكي إنخفاضا أمام الدينار الجزائري في السوق الرسمية وحتى في السوق السوداء.

ففي السوق الرسمية، تراجعت اليوم الأحد، قيمة 1 أورو لتصل إلى 132 دينار جزائري، فيما تراجعت قيمة 1 دولار لتصل إلى 119 دينار جزائري.

وأظهرت بيانات بنك الجزائر اليوم، تراجع قيمة صرف الأورو والدولار بمستويات قياسية مقابل الدينار الجزائري.

نفس الانهيار جرى تسجيله بالسوق الموازية، حيث قدرت قيمة 1 أورو إلى 190 دينار جزائري.

وكانت قيمة واحد أورو بالسوق الموازية تقدر في وقت سابق بـ 210 دينار جزائري.