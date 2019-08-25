الدوفيز ينهار.. 1 أورو بـ 190 دينار

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الدوفيز ينهار.. 1 أورو بـ 190 دينار
بقلم فوزية مسعدي

سجلت قيمة العملة الصعبة وبالأخص الأورو والدولار الأمريكي إنخفاضا أمام الدينار الجزائري في السوق الرسمية وحتى في السوق السوداء.

ففي السوق الرسمية، تراجعت اليوم الأحد، قيمة 1 أورو لتصل إلى 132 دينار جزائري، فيما تراجعت قيمة 1 دولار لتصل إلى 119 دينار جزائري.

وأظهرت بيانات بنك الجزائر اليوم، تراجع قيمة صرف الأورو والدولار بمستويات قياسية مقابل الدينار الجزائري.

نفس الانهيار جرى تسجيله بالسوق الموازية، حيث قدرت قيمة 1 أورو إلى 190 دينار جزائري.

وكانت قيمة واحد أورو بالسوق الموازية تقدر في وقت سابق بـ 210 دينار جزائري.


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