الدولار يتجه صوب أطول موجة خسائر منذ 2015

انخفض الدولار قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة العملات اليوم الجمعة.

متجها بذلك صوب الهبوط للأسبوع الخامس في موجة خسائر قد تكون الأطول منذ ماي 2015.

وتراجعت العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2014 هذا الأسبوع.

وظل مؤشر الدولار بالقرب من تلك المستويات اليوم ونزل المؤشر 0.3 بالمائة إلى 90.243.

وخسر المؤشر نحو اثنين بالمائة منذ بداية هذا العام.

وارتفع اليورو 0.3 بالمائة إلى 1.2276 دولار مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام .

وانخفضت العملة الأمريكية 0.5 بالمائة أمام نظيرتها اليابانية إلى 110.60 ين.

وتعافى الين من أدنى مستوى في أربعة أشهر، والذي سجله الأربعاء عند 110.19 ين للدولار.