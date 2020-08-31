الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء منذ 5 سنوات

يتجه الدولار، اليوم الإثنين، لتسجيل أسوأ أداء في شهر أوت وذلك منذ 5 سنوات.

يتجه الدولار لتكبد خسارة للشهر الرابع على التوالي بعد تحول في سياسة مجلس البنك المركزي الأمريكي، بشأن التضخم.

في حين يتأهب الأورو لتسجيل شهر رابع من المكاسب، وهو ما يجعل العملتين عند مستويات لم تشهداها منذ 2018.

حيث ارتفع الدولار 0.1 بالمائة إلى 92.356 في التعاملات المبكرة، وهو متراجع 1.2 بالمائة على أساس شهري.

فيما إستقر الأورو عند 1.1903 دولار وفي طريقه لمكسب شهري واحد بالمئة، وهو ما سيكون رابع مكسب شهري له على التوالي.