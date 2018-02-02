الدولار يرتفع بعد بيانات الوظائف الأمريكية

صعد الدولار الأمريكي اليوم أمام عدد من العملات من بينها اليورو والين الياباني بعد بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة.

لكن العملة الخضراء تراجعت عن بعض مكاسبها مع عدم اقتناع المستثمرين بأن مكاسبها ستستمر.

وارتفع مؤشر الدولار ، 0.54 بالمائة إلى 89.148 في في سوق نيويورك مسجلا أفضل أداء منذ السادس والعشرين من أكتوبر.

وأمام العملة اليابانية سجل الدولار أعلى مستوى منذ الثالث والعشرين من يناير مع صعوده 0.79 بالمائة إلى 110.25 ين.

وبعد بيانات الوظائف الأمريكية هبط اليورو أمام الدولار 0.46 بالمائة إلى 1.2455 دولار.

لكن المستثمرين متفائلون بشكل عام بشأن أداء العملة الأوروبية.

وانخفض الجنيه الأسترليني حوالي 1 بالمائة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.4120 دولار.