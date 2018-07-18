الدولار يرتفع بعد تقييم البنك المركزي الأمريكي

ارتفع الدولار بعد أن قدم “جيروم باول” رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تقييما متفائلا لاقتصاد الولايات المتحدة.

بينما هوّن من أثر سجالات سياسة التجارة العالمية الدائرة حاليا على توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية.

وصعد الدولار إثر تصريحات باول إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر مقابل الين.

وقال باول في شهادته أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، إنّ الاقتصاد بصدد سنوات من النمو المطرد.

وإن كان الكونغرس أبدى تحفظات على تلك التوقعات المشرقة نظرا لبواعث القلق من تأثر النمو سلبا بالرسوم الجمركية المفروضة حديثا.

وقال بوريس شلوسبرج، مدير استراتيجية سوق الصرف لدى بي.كيه لإدارة الأصول في نيويورك ”لقد دحض بالكامل أي مخاوف من حرب رسوم تجارية“.

وأضاف أن النظرة المتفائلة لرئيس مجلس الاحتياطي تترك الباب مفتوحا لزيادة رابعة في سعر الفائدة هذا العام.

وزاد الدولار في معاملات 0.46 بالمائة إلى 94.945 أمام سلة من ست عملات رئيسية.

وسجل الدولار ذروته في 12 شهرا عند 95.53 أواخر جزان وصعد أكثر من خمسة بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأمام الين، سجل الدولار أعلى مستوياته منذ جانفي وزاد 0.49 بالمائة إلى 112.83 ين.

وتراجع اليورو 0.4 بالمائة إلى 1.1661 دولار بعد أن نزل نصفا بالمئة الأسبوع الماضي.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.88 بالمائة إلى 1.3117 دولار.

لكنه قلص خسائره التي نزلت به إلى 1.3106 دولار .

بعد أن اجتازت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بأغلبية صغيرة أحدث عقبة برلمانية أمام خطط الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.