الدولار يرتفع من أدنى مستوى في 3 سنوات

ارتفع الدولار من أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة عملات اليوم الجمعة.

في الوقت الذي فاقت فيه المعنويات السلبية للمستثمرين تجاه الدولار أثر أي دعم قد تحصل عليه العملة الأمريكية من ارتفاع عوائد سندات الخزانة.

وارتفع الدولار ليربح مؤشره 0.3 بالمائة، فيما انخفض اليورو دون 1.25 دولار من أعلى مستوى في ثلاث سنوات.

ويتجه مؤشر الدولار للانخفاض 1.8 بالمائة في أسبوع، وهو أكبر انخفاض منذ مايو 2017.

وجرى تداول الدولار مرتفعا 0.2 بالمائة خلال الجلسة عند 106.28 ين.

بعد أن انخفض في وقت سابق إلى مستوى جديد هو الأدنى في 15 شهرا عند 105.545 ين.