الدولار يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع

سجل الدولار أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء بعد انباء عن استعداد البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة لمنع نمو التضخم.

وقفز مؤشر الدولار، 2.5 بالمائة منذ أن هوى إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام قبل أكثر من أسبوع.

وجرى تداوله في أواخر المعاملات مرتفعا 0.63 بالمئة عند 90.417 بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 90.498 .

وصعد الدولار 0.44 بالمائة مقابل العملة اليابانية إلى 107.39 ين.

وهبط اليورو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملة الأمريكية.

وجرى تداوله في أواخر التعاملات منخفضا 0.73 بالمائة عند 1.2226 دولار.