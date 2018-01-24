الدولار ينخفض إلى أدنى مستوى منذ 3 سنوات

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الأربعاء.

بفعل المخاوف من أن ميزة العائد على العملة الأمريكية ستبدأ في التراجع.

في الوقت الذي تتجه فيه بنوك مركزية كبيرة صوب التخلي عن سياساتها التحفيزية الضخمة.

وتراجع مؤشر الدولار، لما دون حاجز 90.00 للمرة الأولى منذ ديسمبر 2014.

وانخفض في أحدث التعاملات 0.2 بالمائة إلى 89.935.

ونزل الدولار مع بلوغ اليورو مستوى مرتفعا جديدا في ثلاث سنوات.

في حين ارتفع الجنيه الأسترليني لأعلى مستوياته منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومقابل الين، انخفض الدولار لما دون حاجز 110 ينات للمرة الأولى في أربعة أشهر.

وتلقى الين دعما بعد أن قلص بنك اليابان المركزي مشترياته من السندات الحكومية طويلة الأجل .

مما أثار تكهنات بخروج نهائي من تحفيزه النقدي الضخم.

وانخفض الدولار إلى نحو 109.80 ين وهو أدنى مستوياته منذ 15 سبتمبر .

وجرى تداول الدولار في أحدث التعاملات عند 109.92 ين منخفضا 0.3 بالمائة عن اليوم السابق.

وارتفع اليورو إلى 1.2335 دولار وصعد في أحدث سعر له 0.2 بالمائة إلى 1.2318 دولار.

وزاد الاسترليني 0.2 بالمائة إلى 1.4023 دولار، ولامس في وقت سابق مستوى 1.4049 دولار.