الدولة تبحث عن البترول في تيارت وعين الدفلى والبويرة

وزير الطاقة يكشف خلال زيارة ميدانية لموقع تنقيب

كشف وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، عن الشروع في عمليات التنقيب على البترول بـ10 أحواض في بلديات جنوب البويرة، بداية من شهر جويلية القادم.

وقال قيطوني عقب زيارته، نهار أمس، لمواقع 8 آبار بترولية بوادي قطريني في بلدية ديرة، إن وزارة الطاقة كلفت كوكبة من الخبراء للشروع في عمليات التنقيب، بعد استكمال الدراسة الجيولوجية للمنطقة مع تزويد ذات المناطق بكل التجهيزات لإجراء عملية التنقيب ومضاعفة الإنتاج بالمواقع التي تم اكتشافها سنة 1948.

وحسب وزير الطاقة، فقد تمت برمجة ولايتي عين الدفلى وتيارت للشروع في عمليات التنقيب بها عن البترول، وذلك على مستوى عدة أحواض. وفي رده عن سؤال حول احتمال الزيادة في أسعار الطاقة كالكهرباء والغاز.

قال الوزير قيطوني إن الأمر غير مطروح حاليا، «ولكن حتمية السوق الاقتصادية تفرض علينا الزيادة في سعر الكهرباء والغاز»، وتمس إجراءات الزيادات -حسبه- الصناعيين والمستثمرين وأكبر مستهلكي الطاقة. كما نفى الوزير تجميد مشاريع القطاع الخاصة بالغاز والكهرباء، وأوضح أن ذات المشاريع تم تأجيلها فقط.

وفي رده عن سؤال حول ملف الغاز الصخري، قال الوزير إن الملف قيد الدراسة من دون أن يعطى تفاصيل أكثر. للإشارة، فقد عاين الوزير خلال زيارته لولاية البويرة عدة مشاريع، منها مشروع استبدال أنابيب حاسي الرمل -بجاية بعين الحجر غرب البويرة، وتتولى المشروع مقاولة جزائرية، إلى جانب تفقده للمحطة البترولية بوادي قطريني بديره وكذا محطتي توزيع الكهرباء في كل من وادي البردي واليتان بسحاريج شرقي البويرة.