الدولة تتدخل.. وتستورد 10 آلاف طن من الموز لخفض الأسعار

أوكلت الحكومة مهمة المحافظة على استقرار سوق فاكهة الموز لأحد الشركاء العموميين، بعدما عرفت أسعارها ارتفاعا جنونيا بسبب المضاربة وترك مهمة الاستيراد لمتعاملين خواص الذين يسعون إلى تحقيق الربح السريع على حساب جيب المواطن.

أفادت مصادر مسؤولة على دراية تامة بالملف، بأن الحكومة ومن خلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، قد أسندت ولأول مرة مهمة إدخال كميات معتبرة من فاكهة الموز من الخارج لفائدة شريك عمومي، ستصل كميتها إلى عشرة ألاف طن، من أجل المحافظة على استقرار سوق هذه المادة التي باتت تصنف في خانة المنتجات واسعة الاستهلاك من طرف المواطن نظير الطلب الذي يكثر عليها على مدار السنة.

واستنادا إلى ذات المصادر، فستتكفل الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحة المعروفة اختصارا باسم “SARPA” التابعة للمجمع العمومي “أغرولوغ” بالمهمة بعد الإعلان” عن مناقصة دولية قبل مباشرة العملية، وإدخال الكميات المطلوبة بأسعار تنافسية.

وبحسب مراجع “النهار أنلاين”، فسيرخص للشركة المستوردة إعادة بيع المنتوج للخواص بالتجزئة مقابل هامش ربح سيتم تحديده لاحقا باعتبارها مؤسسة ذات أسهم “SPA”.

ووصلت أسعار الفاكهة هذه إلى أربعمائة دينار للكيلوغرام الواحد ما جعل وزير التجارة الطيب زيتوني ينزل إلى السوق ويتوعد المضاربين.

وسبق للشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية وأن قامت باستيراد الدجاج المجمد من دولة البرازيل لضبط السوق في شهر رمضان بأسعار تنافسية، كما تقوم بتخزين مادة البطاطا.