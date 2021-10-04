الدولة تتكفل بالمبلغ المالي المتبقي لاتمام انجاز المحطة الجوية بمطار أحمد بن بلة

أعلن الوزير الأول، أن الدولة ستتكفل بالمبلغ المالي المتبقي لإتمام أشغال إنجاز المحطة الجوية الجديدة لمطار “أحمد بن بلة” لوهران. وشدد أيمن بن عبد الرحمان، على ضرورة “التحكم في آجال الانجاز والنفقات في تجسيد المشاريع”.

وأشار الوزير الأول وزير المالية، إلى أن “هذه آخر مرة ستقوم فيها الدولة بالتكفل بمثل هذه النفقات الإضافية”. وقال في نفس السياق، “قدمنا توجيهات لإتمام الدراسات بطريقة ناضجة وعلمية للانطلاق في تجسيد المشروع لتسليمه في آجاله المحددة”.

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للإشارة، المشروع كان بحاجة إلى مبلغ 7.5 مليار دينار نظير الأشغال الإضافية التي قامت بها شركة كوسيدار. لترتفع التكلفة الاجمالية لهذا المرفق إلى أزيد من 29 مليار دينار.

وشدد بن عبد الرحمان على أهمية التسيير الأمثل لهذا المرفق بعمليات الصيانة والمتابعة والمرافقة اليومية والدورية لضمان ديمومته. إلى جانب إخضاع الموارد البشرية لدورات تكوينية في المجال البيئي للمحافظة على المساحات الخضراء وصيانة الأجهزة التقنية والالكترونية.

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