الدولة تتكفل بتمويل الحملة الانتخابية للمترشحين الشباب الأحرار

عدلت الحكومة، كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للمترشحين الأحرار من الشباب، والذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة يوم الإقتراع، في مرسوم وقعه الوزير الأول سيفي غريب.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم مرسوم كيفيات تكفل الدولة. بنفقات الحملة الانتخابية للمترشحين الأحرار من الشباب.

وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، يخص المرسوم المترشحين ضمن القوائم الحرة البالغين أقل من 40 سنة.

وتتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين سنة كاملة يوم الاقتراع. وذلك في حدود مبلغ مالي قدره ثلاثمائة ألف دينار جزائري ( 300.000 دج).

كما يضبط المرسوم، كيفيات تقديم طلب الاستفادة من التمويل وينص على تقديم الملف من طرف الأمين المالي للحملة الانتخابية. لدى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. مقابل وصل يسلم له بعد التأكد من مطابقته وتحفظ نسخة منه في الملف.

ويرسل منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الملف المذكور إلى المصالح المختصة لمباشرة تنفيذ هذه النفقات. طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.

هذا وحسب ما جاء في المرسوم التنفيذي السابق، تتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار. الخاصة بمصاريف طبع الوثائق، ومصاريف النشر والإشهار، ومصاريف إيجار القاعات، ومصاريف النقل.

ويجب أن تكون المصاريف التي ينفقها الشاب المترشح الحر مرتبطة بشكل مباشر بالحملة الانتخابية.

وفي هذا الإطار وعندما يكون ذلك ممكنا، يجب أن يكون حجم القاعة التي يتم تأجيرها موافقا لعدد الأشخاص المحتمل حضورهم. واللجوء إلى القاعات العمومية والتنقل عن طريق البر أو التنقل بالسكك الحديدية.

ويجب على الشاب المترشح الحر، للاستفادة من تغطية حملته الانتخابية، تقديم ملف يحتوي على ما يأتي:

طلب المساعدة يبين فيه خصوصا الهوية والحالة العائلية والمهنية لصاحب الطلب. والموعد الانتخابي الذي تم تقديم الطلب من أجله، وكذا مبلغ المساعدة المطلوبة مفصلة حسب طبيعة النفقات.

ونسخة من برنامج النشاطات والتنقلات المقررة في إطار الحملة الانتخابية. محررة باسم قائمة المترشحين المستقلة التي ينتمي إليها الشاب.

والفواتير الشكلية المفصلة حسب طبيعة النفقات المعدة باسم قائمة المترشحين المستقلة التي ينتمي إليها الشاب.

وكذا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من مستخرج التعريف البنكي لحساب البنك الوحيد للحملة الانتخابية. لقائمة المترشحين المستقلة التي ينتمي إليها الشاب.