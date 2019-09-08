الدولة تتكفل بتنقل الأندية الجزائرية في المنافسات الإفريقية

ستتكفل الحكومة الجزائرية، بكل تكاليف تنقل الأندية الوطنية، المشاركة في البطولات الإفريقية، خلال الموسم الجاري.

وأصدر الوزير الأول، نور الدين بدوي، تعليمة في هذا الخصوص، لتكفل الدولة الجزائرية، بكل تكاليف تنقل الأندية الوطنية، خلال مبارياتها في البطولات الإفريقية.

وسيستفيد من هذا القرار، كل من نادي إتحاد العاصمة، شبيبة القبائل، شباب بلوزداد، نادي بارادو، مولودية الجزائر، وشبيبة الساورة.

ومن جهة أخرى، كشف الوزير نور الدين بدوي، أنه سيتم إتخاذ إجراءات حاسمة، فيما يخص تمويل وتسيير شؤون كرة القدم الجزائرية.