الدولة تتكفل بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار

وقّع الوزير الأول سيفي غريب، مرسومًا تنفيذيًّا يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للمترشحين الأحرار الشباب.

ووفقًا للمرسوم رقم 26-173، تتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة كاملة يوم الاقتراع.

وحدِّد المبلغ الذي تتكفل الدولة بنفقاته في الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار بـ 300.000 دينار جزائري.

وأكد المرسوم أن الملف يودع من طرف الأمين المالي للحملة الانتخابية لدى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. مقابل وصل يسلم له بعد التأكد من مطابقته، وتحفظ نسخة منه في الملف.

ويرسل منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الملف المذكور إلى المصالح المختصة لمباشرة تنفيذ هذه النفقات. طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.