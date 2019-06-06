الدولة ترخص للمؤسسات الخاصة فتح دور للعجزة والمسنين

رخصت الدولة، في مرسوم تنفيذي، صدر بالجريدة الرسمية، للمؤسسات الخاصة، فتح دور العجزة والمسنين.

وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، يهدف هذا المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول نور الدين بدوي، إلى تحديد شروط إنشاء مؤسسات خاصة، لاستقبال الأشخاص المسنين، وتنظيمها وسيرهــا ومراقبــتها، وتدعى في صـلب النص “المؤسسات الخاصة”.

وتنشأ هذه المؤسسات الخاصة من طرف شخص طبيعي، أو معنوي، خاضع للقانون الخاص، قصد ضمان التكفل بالأشخاص المسنين بمقابل.

كما يتعين على المؤسسات الخاصة، حسب المادة 4، ضمان تكفل ملائم للمقيمين في فضاءات مهيأة ومكيفة، لـفائدة الأشخاص الأشخاص المسنين المسـتقبلين، لا سيما المعوقين الموجودين في وضعية تبعية.

ويمكن أن يستفيد الأشخاص المسنون، من استقبال مؤقت أو مناسباتي، حسب الاحتياجات المعبر عنها.

ولا يمكن أن تتجاوز طـــاقة استــيــعاب المؤسسات الخاصة للاستقبال الإقامي 50 شخصا.