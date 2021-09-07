الدولة تُوقف الإعانات المالية لمركب الحجار.. وزير الصناعة يُوضح

قال وزير الصناعة أحمد زغدار، خلال زيارته، اليوم الثلاثاء، لولاية عنابة، أن مركب الحجار إستفاد من دعم الدولة منذ نشأته، لكنه لم يحقق النتائج المرضية، لذا تقرر وقف تقديم الإعانات المالية للمركب، بسبب الأوضاع المالية في البلاد بشكل عام.

وحسب الوزير، فإن هذا الأمر راجع إلى عوامل متعلقة بالسوق والمنافسة الإضافة إلى عوامل داخلية للمركب تتعلق لا سيما بنمط التسيير واستراتيجية التطوير..

مشيرا إلى أن المركب حاليا يواجه مشاكل مالية عديدة لتمويل دورة الاستغلال، حيث أن الاعتماد على الموارد المالية التي تقدمها الدولة لم يعد ممكنا بالنظر إلى الظروف المالية الحالية للبلاد، ما يتطلب تطوير مقاربة جديدة لتدارك النقائص المسجلة والرقي بمستوى التسيير بالمركب بالاعتماد على الكفاءات الموجودة في إطار الحوار والعمل التشاركي.

ودعا، زغدار إلى العمل على تقليص تكاليف الإنتاج بالإعتماد على هندسة مالية بهدف تعزيز القدرة التنافسية، بالإضافة إلى تثمين الأصول غير المستغلة في إطار نظرة تعتمد على المردودية الاقتصادية، وكذا تنويع المنتجات وتطويرها لاسيما ذات القيمة المضافة العالية.

مشددا على أن مركب الحجار يتطلب من الجميع العمل الدؤوب والمثابرة لإخراجه من الوضعية الحالية وهو ما يتطلب تغيير بعض الذهنيات وتشجيع كل المبادرات التي من شأنها إعطاء دفعا قويا.

وفي سياق ذي صلة، إعتبر زغدار، ان صناعة الحديد والصلب من النشاطات القاعدية والمهيكلة التي تتطلب إستثمارات مالية كبيرة بهدف الإستجابة لطلبات محتلف النشاطات الصناعية والإقتصادية.

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