وزير السكن خلال إشرافه على تسليم مقررات 1000 مسكن “عدل” و 269 مقرر إعانة سكن ريفي واجتماعي تساهمي:

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، على هامش زيارة عمل وتفقد لقطاعه في ولاية الطارف، وكذا إشرافه على تسليم مقررات 1000 مسكن بصيغة “عدل” و 209 مقرر إعانة للسكن الريفي و 60 مسكنا اجتماعيا تساهميا، بأن “الدولة لن تتخلى عن صيغ السكن الاجتماعي المنبثق من بيان أول نوفمبر 54، والذي أشرف عليه المجاهدون والشهداء، الذين حرروا هذا البلد ، والذين طالبوا بأن تكون هذه الظروف المعيشية ليتمتع الجزائريون بكل حرية واستقلالية”.

وأضاف طارق بلعريبي خلال زيارته برفقة السلطات الولائية، المدنية والعسكرية لموقع 1000 مسكن بصيغة الإيجاري العمومي ببلدية الطارف، بأن هناك تحضيرا لعملية توزيع حصص سكنية أخرى قبل نهاية السنة لـ 3 أو 4 آلاف وحدة سكنية، وكذا السير قدما في انطلاق مشاريع أخرى، ومن ثمة غلق ملف “عدل” على المستوى المحلي.

وقال وزير السكن والعمران والمدينة بخصوص التأخر في الإنجاز، إن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أوصى وشدّد في العديد من المناسبات، على الإسراع في وتيرة الإنجاز في المشاريع التي هي قيد الإنجاز، للوصول إلى مرحلة الانتهاء من هذه العمليات، حتى التي كان فيها بعض التأخر، مضيفا بأنه قد “تم ضبط المواعيد وورقة طريق أخرى لنكون في الموعد”.

وبخصوص المواطنين الذين يريدون دفع مستحقات سكناتهم، فقال الوزير إن هناك “قرارا وزاريا مشتركا بين وزارة المالية، السكن، والفلاحة، والداخلية، يقضي بتسهيل الأمور لتسوية كل الأراضي التي أنجزت عليها المساكن العمومية والمرافق التي أنجزت على الأراضي الفلاحية، للحصول على عقودهم، والعملية تمت مباشرتها مع عملية تقييم في هذا الإطار.