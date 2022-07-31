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الرياضة

الدولي الجزائري أحمد توبة محل إشادة الجماهير العربية

بقلم كريم تيغرمت
الدولي الجزائري أحمد توبة محل إشادة الجماهير العربية
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لقي الدولي الجزائري أحمد توبة، لاعب نادي اسطنبول باشاك شهير التركي، اشادة واسعة من الإعلام والجماهير العربية.

ويأتي هذا بعد رفض توبة، للتنقل رفقة بعثة فريقه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، لمواجهة فريق من الكيان الصهيوني.

كما صنع الدولي الجزائري، الحدث عبر عدة وسائل إعلام عربية، وعلى مختلف منصات مواثع التواصل الإجتماعي لقراره الشجاع.

حيث لقي أحمد توبة، إشادة واسعة، لرفضه التطبيع مع الكيان الصهيوني، منصبا بذلك نفسه بطلا قوميا لدى العديد من المتتبعين.

رابط دائم : https://nhar.tv/UtG0e
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