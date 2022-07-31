الدولي الجزائري أحمد توبة محل إشادة الجماهير العربية
لقي الدولي الجزائري أحمد توبة، لاعب نادي اسطنبول باشاك شهير التركي، اشادة واسعة من الإعلام والجماهير العربية.
ويأتي هذا بعد رفض توبة، للتنقل رفقة بعثة فريقه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، لمواجهة فريق من الكيان الصهيوني.
كما صنع الدولي الجزائري، الحدث عبر عدة وسائل إعلام عربية، وعلى مختلف منصات مواثع التواصل الإجتماعي لقراره الشجاع.
حيث لقي أحمد توبة، إشادة واسعة، لرفضه التطبيع مع الكيان الصهيوني، منصبا بذلك نفسه بطلا قوميا لدى العديد من المتتبعين.
أحمد توبة.. إشادة واسعة باللاعب البطل الرافض للتطبيع #الجزائر #فلسطين
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— قيامة فلسطين (@QiyametFalastin) July 30, 2022
رفض المشاركة ضد فريق الاحتلال في مباراة الذهاب، والتزم مقاعد الاحتياط.
واليوم، يرفض اللاعب الجزائري البطل أحمد توبة، السفر مع فريقه التركي إلى كيان الاحتلال لخوض مباراة الإياب، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.
صفعة جديدة للتطبيع والاعتراف بالاحتلال.. عنوانها “توبة” محارب الصحراء. pic.twitter.com/ag1o4KJeEk
— مقاطعة (@Boycott4Pal) July 28, 2022