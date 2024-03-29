الدولي الجزائري الأسبق الحبيب بن ميمون يفارق الحياة

فقدت كرة القدم الجزائرية، اليوم الجمعة، أحد أساطيرها، بوفاة اللاعب الأسبق للمنتخب الوطني، وفريق مولودية وهران، الحبيب بن ميمون.

وانتقل الفقيد الحبيب بن ميمون، إلى رحمة الله، عن عمر يناهز 66 عاما، بعد صراع ومعاناة طويلة مع المرض.

وبهذا المصاب الجلل، وجهت إدارة فريق مولودية وهران، باسم رئيس مجلس الإدارة شكيب غماري رسالة تعزية، لعائلة بن ميمون، وكل أسرة مولودية وهران.

يذكر أن الفقيد حبيب بن ميمون، قضى معظم مشواره الكروي بألوان مولودية وهران، وتوج معه بلقب البطولة 1988، وكأس الجزائر 1984، 1985.