الدولي السابق ابراهيم حمداني مدربا لمنتخب “U20”

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” رسميا، عن تعيين الدولي الجزائري السابق، ابراهيم حمداني، مدربا للمنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة.

وسيخلف حمداني، الذي حمل ألوان “الخضر” سنة 2008، المدرب رزيق نيدر، الذي استقال من منصبه، تمهيدا للالتحاق بالطاقم الفني لنادي لوهافر الفرنسي، كمدرب مساعد.

ولا يملك صاحب الـ 48 عاما، خبرة كبيرة في عالم التدريب، حيث كانت بدايته مع نادي “Marignane Gignac FC” الناشط في قسم الهواة الفرنسي. والذي أشرف عليه منذ جويلية 2022 إلى ماي 2025.

ويرتقب أن يباشر حمداني، نجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي السابق، مهامه مع منتخب “U20” في الأيام القليلة القادمة. وذلك، من أجل مواصلة التحضيرات الخاصة بدورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم “لوناف”.

وهي البطولة التي ستقام بمصر خلال الفترة ما بين الـ 21 سبتمبر والـ 6 أكتوبر 2026. والمؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لذات الفئة العمرية “كان 2027″، التي ستحتضن غانا فعالياتها.

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