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الرياضة

الدولي المالي مامادو تراوري يلتحق بالكناري

بقلم محمد لمين صحراوي
الدولي المالي مامادو تراوري يلتحق بالكناري
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أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الاثنين، عن تعاقدها رسميا مع الدولي المالي، مامادو تراوري.

وقدمت إدارة الكناري لاعبها الجديد، صاحب الـ 24 ربيعا، في آخر أيام الميركاتو الشتوي الجاري، وهو الذي ينشط في منصب صانع ألعاب.

كما أوضحت الإدارة القبائلية، بأن لاعبها الجديد القادم، من نادي “الملعب المالي” وقع عقدا مع الفريق إلى غاية صيف 2026.

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