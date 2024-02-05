الدولي المالي مامادو تراوري يلتحق بالكناري
بقلم محمد لمين صحراوي
أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الاثنين، عن تعاقدها رسميا مع الدولي المالي، مامادو تراوري.
وقدمت إدارة الكناري لاعبها الجديد، صاحب الـ 24 ربيعا، في آخر أيام الميركاتو الشتوي الجاري، وهو الذي ينشط في منصب صانع ألعاب.
كما أوضحت الإدارة القبائلية، بأن لاعبها الجديد القادم، من نادي “الملعب المالي” وقع عقدا مع الفريق إلى غاية صيف 2026.
🖊️ 🆕 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼┃𝗦𝗶𝗴𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲
Le jeune international malien Mamadou Traoré, 24 ans, milieu de terrain offensif (meneur de jeu), rejoint la JSK pour une durée de 2 ans et demi, en provenance du Stade Malien de Bamako. Bienvenue !
#𝗩𝗶𝘃𝗲𝗝𝗦𝗞#mobilis#condor
🟡🟢🇲🇱 pic.twitter.com/0IV9BcQTpp
— JS Kabylie (@jsk_tweet) February 5, 2024
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