الدولي المغربي يعترف بأحقية الخضر في تتويجهم بكأس العرب

هنأ الدولي المغربي السابق، عبد السلام وادو، المنتخب الوطني للمحليين، بعد تتويجهم بكأس العرب، مؤكدا أحقيتهم بهذا اللقب.

ونشر وادو، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تيوتر”، جاء فيه: “ّهنيئا للرجال، مبروك للطاقم الفني، اللاعبين، والشعب الجزائري، تتويج مستحق”.

كما أضاف: “تحية لأشقائنا التونسيين على مشوارهم الجميل، فلسفتهم في اللعب، وتكوينهم للاعبين الشبان”.

وأرفق الدولي المغربي السابق، عبد السلام وادو، هذه التغريدة، بصورة، للمنتخب الوطني، مرفوقة بعيارة “تحيا الجزائر”.

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وتوّج أمسية السبت المنتخب الجزائري المحلي بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق في المباراة النهائية أمام تونس بنتيجة 2-0.

كما سجل أهداف المباراة كل من اللاعب أمير سعيود في الدقيقة الـ9 من الوقت الإضافي الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

في حين أطلق اللاعب ياسين براهيمي رصاصة الرحمة في شباك المنتخب التونسي محرزا الهدف الثاني للخضر في الدقيقة 125.

كما تمكن المنتخب الوطني المحلي من ترسيم الحصول على مبلغ مالي كبير من قبل المسؤولين عن تنظيم منافسة العرب بقطر بعدما رسّم تأهل إلى النهائي.

وسيحصل زملاء المتألق يوسف بلايلي على مبلغ 5 ملايين دولار ما يقارب 90 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.

وتعتبر الطبعة التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة، الأغلى ثمنا ضمن المسابقات العربية. كما صنع الكأس المرصع بالذهب الحدث في ملعب البيت بالخور القطرية.

وشهدت مدرجات ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة حضورا قياسيا للجماهير العربية التي تتابع مباراة النهائي بين المنتخب الجزائري ونظيره التونسي.

كما أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم للمنتخبات العربية عن حضور أزيد من 60 ألف متفرج بملعب البيت.

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