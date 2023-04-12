الدويرة: الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج المخدرات وحجز 865 قرص مهلوس

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدويرة من الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية مع حجز 865 قرص مهلوس، حسب ما أفادت به قيادة الدرك الوطني، اليوم الأربعاء، في بيان لها.

وأوضح البيان، أن هذه العملية التي تمت بالتنسيق مع عناصر المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني بالمعالمة. في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها. جاءت “بعد ورود معلومات مؤكدة مفادها وجود شبكة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية في إقليم بلدية الدويرة. حيث تم تنشيط عنصر الاستعلامات من أجل تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه فيهم”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “بعد وضع خطة أمنية محكمة، تم توقيف شخصين متورطين. مع حجز 865 قرص مهلوس، إضافة إلى 14 غرام من مادة الكيف المعالج مقسمة ومجزأة ومعدة للترويج”.

كما أشار، إلى أن الموقوفين سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. بتهم تتعلق بحيازة وعرض وبيع وتخزين وتوزيع المؤثرات العقلية والمخدرات لغرض المتاجرة.