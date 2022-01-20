الدويرة: توقيف 4 أشخاص وحجز أزيد من 1200 قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، أمس من توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم في قضية سرقة تحت طائلة التهديد. راح ضحيتها رعية أجنبية ببلدية أولاد فايت غرب العاصمة.

وحسب بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر، فإن مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الادارية للشراقة. “تمكنت من معالجة هذه القضية التي جرت أحداثها على مستوى أحد أحياء بلدية أولاد فايت غرب العاصمة. بعد استغلال الفاعلين للضحية أثناء مغادرتها لمقر شركته.

وأشار المصدر، إلى أن المشتبه فيهم إستولوا تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء على حقيبة يدوية تحتوي على 200 مليون سنتيم وجواز سفره وصك بنكي مدوّن عليه مبلغ مالي. ووصل إيداع ملف تجديد إقامته.

وأضاف المصدر، أنّه “من خلال الوسائل التقنية المعمول بها، تمكنت المصالح ذاتها من توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 23 و30 سنة ينحدرون من ولاية الجزائر ومسبوقون قضائيا. وقد تم تقديمهم ، بعد استيفاء الاجراءات القانونية، أمام النيابة المختصة اقليميا.

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3 سنوات حبسا نافذا لسارقي مغتربة بميناء العاصمة

عالجت محكمة الجنح بسيدي امحمد ملف قضية مغتربة في العقد الثالث من العمر، وقعت ضحية سرقة من طرف 4 أشخاص أحدهم سائق أجرة غير شرعي.

وقام المتهمون، بتجريد مغتربة من أغراضها وسرقة مجوهراتها ومبالغ مالية معتبرة.

كما تعود وقائع قضية إلى تاريخ 24 ديسمبر الجاري، بعد أن دخلت مغتربة بفرنسا إلى أرض الوطن. وكانت بصدد تسوية إجراءات خروجها من ميناء الجزائر العاصمة.

أين تعرضت مغتربة إلى السرقة من طرف المتهمين الذين قاموا بفتح سيارتها وسرقة محفظتها اليدوية. وصرحت مغتربة أثناء مثولها أمام هيئة المحكمة أنه يوجد بداخلها أكثر من 200 مليون سنتيم. إلى جانب 7 آلاف أورو ومفتاحين لسيارة من نوع أودي ومجوهرات بقيمة 75 مليون دج. وهاتفين نقالين و3 ساعات من النوع الفاخر إلى جانب وثائقها الخاصة و جواز سفرها.

كما تمكنت عناصر الامن بعد التحريات، من توقيف أحد المتهمين التي رصدته كاميرات المراقبة في الشارع. حيث كشف هذا الأخير عن هوية بقية المتهمين. وبعد مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة اليه. وصرح أنه يعمل كسائق أجرة واتصل به المتهمين من أجل نقلهم من الميناء، ولا توجد أي علاقة تربطه معهم.

كما أنكر بقية المتهمين التهم المنسوبة اليهم. هذا وقد طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. و500 ألف دج غرامة مالية نافذة لهم. وبعد المداولة أصدر القاضي حكما يقضي بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا لسائق الاجرة غير الشرعي. كما أصدر القاضي حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين.