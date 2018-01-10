الدو يتراجع عن الإستقالة ويواصل مشواره مع الصفراء

تمكنت إدارة اتحاد الحراش من إقناع المدرب التونسي حمادي الدو، بالتراجع عن قراره في الإستقالة ومواصلة تدريب الحراش لنهاية الموسم.

وصرح عضو لجنة تسيير اتحاد الحراش جعفر بوسليماني، في تصريح للإذاعة الوطنية، توصله لإقناع حمادي الدو، بمواصله مهامه في الفريق.

كما أوضح بوسليماني أن المدرب التونسي طالب خلال اجتماعهما بتوفير وسائل العمل، وحل المشاكل المالية للاعبين دون تطرقه لمسائل شخصية.

ومن المنتظر أن يعود حمادي الدو، لمواصلة مهامه انطلاقا من المباراة المقبلة للفريق، أمام اتحاد بسكرة لحساب منافسة كأس الجمهورية.

للإشارة يتواجد اتحاد الحراش ضمن المراكز الثلاث الأخيرة من ترتيب البطولة الوطنية، في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة.